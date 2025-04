Eerste ”Nationale Bovenstemdag” in Genemuiden

In de Grote Kerk in Genemuiden werd zaterdag de eerste ”Nationale Bovenstemdag” gehouden. Het initiatief daartoe werd genomen door Stichting tot behoud van de Genemuider bovenstem, die in het kader van 750 jaar stad op het idee kwam deze dag te organiseren. ’s Middags konden liefhebbers oefenen in een workshop; ’s avonds had de zangavond plaats. Het orgel werd bespeeld door Erik Eenkhoorn; ds. A. Verschuure, predikant van de plaatselijke gereformeerde gemeente, leidde de psalmen in. Het zingen van de bovenstem is een traditie, waarbij een deel van de zangers hoger zingt dan de reguliere melodie. De Genemuider bovenstem is in 2013 op de lijst van Nationaal Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland gezet. beeld Freddy Schinkel