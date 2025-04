Ruim 500 actievoerders aangehouden bij XR-demo op A12 in Den Haag

De politie richtte zich bij de blokkade op „actievoerders die de blokkades aanjagen en hierbij vooroplopen”. Zo zijn er 27 actievoerders aangehouden omdat zij als eerste de wegen en kruispunten blokkeerden. Zij worden nog door de politie gehoord. Ook werden er mensen aangehouden voor strafbare feiten als belemmering en verzet tegen de politie.

De activisten van XR demonstreerden vanaf 12.00 uur op meerdere plekken op de A12 en op wegen en kruispunten eromheen tegen wat zij fossiele subsidies noemen. Door de actie liep het verkeer vast. Na zo’n drie uur had de politie de weg weer vrijgemaakt.

De gemeente en politie hadden van tevoren gewaarschuwd dat het blokkeren van de snelweg verboden is. Demonstreren was toegestaan aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

XR uitte zaterdag kritiek op de politie. In een bericht op X betichtten de activisten de politie van „intimidatie”. Zo zouden agenten voorbijgangers hebben geduwd, mensen uit een supportdemonstratie hebben gearresteerd en hebben gedreigd het verkeer „gewoon door te laten rijden”.

De politie laat weten veel waarde te hechten aan het recht op vreedzaam protest. „In dit geval gaat het echter om een ontwrichtende blokkade die door de burgemeester van Den Haag niet was toegestaan. Elke situatie op straat wordt afzonderlijk beoordeeld op basis van de omstandigheden en informatie.” Actievoerders die niet tevreden zijn over het politieoptreden kunnen hier een klacht over indienen, aldus de politie.