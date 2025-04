Busje rijdt door menigte betogers XR tijdens demonstratie

Het busje reed op een rustig tempo dwars door een lijn opgestelde betogers die een weg blokkeerden. Dit is ook te zien op beelden die XR heeft verspreid.

Volgens de politiewoordvoerder zouden de actievoerders een deur van de auto hebben bekrast. De inzittende op de passagiersstoel zou het portier hebben moeten dichthouden omdat de activisten dat wilden openen.

Niemand is aangehouden. Er is ook niemand gewond geraakt. De bestuurder heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Het is niet bekend wat daarin is gezegd. Ook is nog onbekend wat de politie met de kwestie gaat doen.