SP wil beknopte parlementaire enquête naar verdwenen Hawija-video

Oud-minister Winnie Sorgdrager zei vrijdagavond in Nieuwsuur dat mensen onder ede moeten worden gehoord. Zij deed eerder onderzoek naar het Nederlandse bombardement op een IS-doel waarbij zeker zeventig burgers om het leven kwamen. De video werd onlangs op de luchtmachtbasis in Leeuwarden gevonden. De beelden zijn een dag na het bombardement gemaakt.

Een beknopte parlementaire enquête heette voorheen een parlementaire ondervraging. Mensen worden in het openbaar onder ede gehoord, maar het onderzoek duurt minder lang dan een parlementaire enquête.

„Cruciaal bewijs naar Nederlandse betrokkenheid bij dit mislukte bombardement is bijna tien jaar verborgen gebleven. Ondanks alle vragen van de volksvertegenwoordiging en de commissie werd het verhaal opgehouden dat de video is ‘overschreven’. Dat blijkt onzin nu de video opeens toch nog is gevonden in een defensiearchief in Leeuwarden. Dat past in een patroon van onbetrouwbaarheid van het ministerie van Defensie rond dit dossier. De onderste steen moet nu boven komen”, aldus SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Het ministerie wilde de aanval in de doofpot stoppen, schrijft de SP. „Dankzij speurwerk van journalisten en de commissie Sorgdrager weten we nu dat meteen duidelijk was dat het helemaal mis is gegaan. Daarom is het belangrijk om te weten hoe en waarom de video ‘verloren’ is gegaan.”

De SP verwacht in de Tweede Kamer voldoende steun te krijgen voor het onderzoek.