Grote betogingen in Spanje tegen woningnood en hoge huur

In tientallen steden zijn vele tienduizenden Spanjaarden de straat op gegaan om te betogen tegen de woningnood en de hoge huren. Volgens de organisatoren hebben in de hoofdstad Madrid 150.000 betogers deelgenomen aan de protestmars door het centrum. Het thema van de demonstraties luidt: ‘We moeten de handel in woonruimte stoppen’.