Nederlander overleden tijdens groot wielerevenement in België

Een Nederlander is in België overleden tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen, waar duizenden mensen aan deelnemen. „Een deelnemer is onwel geworden op de Taaienberg in Maarkedal”, meldt een woordvoerder van We Ride Flanders aan persbureau Belga. „Ondanks de snelle hulp en de reanimatiepogingen, is de persoon overleden aan hartfalen.”