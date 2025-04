Times: Jaguar Land Rover pauzeert export naar VS

Volgens de krant wordt vanaf maandag voorlopig gestopt met export naar de VS en gaat het bedrijf uit Coventry kijken naar de impact van de heffingen op de activiteiten. Trump heeft een heffing van 25 procent ingevoerd op auto’s van buitenlandse makelij die donderdag van kracht werd. Voorafgaand aan die tarieven zei het bedrijf nog dat zijn luxemerken wereldwijde aantrekkingskracht hebben.

In het eind maart afgesloten boekjaar verkocht Jaguar Land Rover, eigendom van het Indiase Tata Motors, in totaal ruim 431.000 auto’s, waarvan bijna een kwart in Noord-Amerika. Jaguar Land Rover zou nog wel een behoorlijke voorraad auto’s in de VS hebben die niet onder heffingen vallen.