President Iran ontslaat een vicepresident om reis naar Antarctica

De 64-jarige Dabiri is een vertrouweling van de president. Hij werd in augustus benoemd tot vicepresident en belast met parlementaire aangelegenheden. De foto is mogelijk gemaakt voordat Dabiri werd benoemd, maar de publieke opinie had daar kennelijk geen boodschap aan.

Pezeshkian besloot de vicepresident te ontslaan. „In de context van de hoge economische druk op de bevolking, zijn dure vakantiereizen van functionarissen, ook al betalen ze die uit eigen zak, niet te verdedigen of te rechtvaardigen”, aldus de president. De reis zou zeker acht dagen hebben geduurd en mogelijk tegen de 4000 euro per persoon hebben gekost.