Oekraïne ‘niet te koop’ op wereldtentoonstelling

De wereldtentoonstellingen zijn grote exposities waar landen zich kunnen presenteren. De World Expo van 2025 begint op 13 april in Japan en duurt tot oktober. Ook Nederland doet mee.

Oekraïne toont volgens NHK voorwerpen die iets vertellen over het leven in oorlogstijd, zoals een beschadigde helm en een reddingsboot die is gebruikt toen een dam bezweek. Bezoekers kunnen ook video’s bekijken, bijvoorbeeld van kinderen die schoolwerk doen in een schuilkelder.

Het Oost-Europese land strijdt sinds februari 2022 tegen een Russische invasiemacht. De Japanse ambassadeur in Oekraïne sprak de hoop uit dat het paviljoen bezoekers meer inzicht geeft in wat de Oekraïners hebben meegemaakt.