FT: Oekraïne onderzoekt lek voorstel mineralendeal met VS

De deal ligt in Oekraïne politiek erg gevoelig. De Amerikaanse regering wil volgens Oekraïense media dat inkomsten uit de winning van Oekraïense grondstoffen worden aangewend om de VS te compenseren voor eerdere steun aan het land. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde onlangs dat Zelensky „grote, grote problemen” heeft als hij terugkrabbelt.

Informatie uit een voorstel lekte vorige maand uit. Er lag eerder ook al een andere versie van de deal op tafel, maar die is later flink aangescherpt. Dat gebeurde nadat Zelensky in het Witte Huis een verhitte woordenwisseling kreeg met Trump. De Oekraïense president was toen in de VS om de mineralendeal te ondertekenen, maar dat ging niet door.