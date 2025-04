Dodental aanval geboortestad Zelensky omhoog

In de geboortestad van president Volodymyr Zelensky sloeg vrijdag een raket in. Dat gebeurde volgens de autoriteiten in de buurt van een speeltuin. Er zouden negen kinderen onder de doden zijn.

Gouverneur Serhi Lysak zei dat daarnaast ook twaalf kinderen gewond zijn geraakt. „Dit is het soort pijn dat je zelfs je ergste vijand niet zou toewensen.”

Het Russische ministerie van Defensie zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een restaurant. Daar zou een bijeenkomst hebben plaatsgevonden van commandanten en westerse „instructeurs”.

Kryvy Rih, dat op enkele tientallen kilometers van het front ligt, was ook het doelwit van een droneaanval. Die heeft volgens de Oekraïense autoriteiten het leven gekost aan een 56-jarige vrouw.