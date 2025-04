Dodental aardbeving Myanmar loopt op

Het dodental door de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot 3354. Nog eens 4850 mensen zijn gewond en 220 mensen zijn vermist, melden staatsmedia zaterdag. De aardbeving van vorige week had een kracht van 7.7 en leidde tot grote verwoestingen in het Aziatische land, waar in februari 2021 een militaire staatsgreep plaatsvond. De aardbeving was voelbaar in omliggende landen.