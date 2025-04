Los Angeles treft miljardenschikking in misbruikzaken

De overeenkomst, die nog moet worden goedgekeurd, is bedoeld om bijna 7000 mensen te compenseren die in de jaren tachtig, negentig en 2000 in jeugdinstellingen en kindertehuizen werden mishandeld.

Een staatswet uit 2020 gaf slachtoffers van seksueel misbruik in hun jeugd een langere periode om juridische stappen te ondernemen, lang nadat de gebruikelijke verjaringstermijn was verstreken. Duizenden volwassenen kwamen naar voren met verhalen over systematisch seksueel misbruik dat ze hadden ondergaan in jeugdgevangenissen. Duizenden anderen vertelden over misstanden in een tehuis voor pleegkinderen dat inmiddels gesloten is.