VS geven meer hulp aan door aardbeving getroffen Myanmar

Het geld is bedoeld voor het bieden van noodopvang, voedsel, medische zorg en water, schreef woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Tammy Bruce op X.

Maar volgens de VS kan niet worden verwacht dat zij wereldwijd de meeste humanitaire hulp blijven geven. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dat humanitaire hulp „goed in evenwicht” moet zijn met andere prioriteiten voor de VS. „Er zijn veel andere landen in de wereld, en iedereen zou moeten bijdragen,” zei hij.