Rubio: voor meeste toeristen geen problemen bij aankomst in VS

Zijn opmerkingen volgden op een reeks incidenten waarbij toeristen bij aankomst in de VS werden vastgehouden. Volgens Rubio richten de VS zich niet op willekeurige bezoekers, maar op „mensen die voor een bepaalde reden worden aangemerkt”.

„Ik zou zeggen dat je nergens bang voor hoeft te zijn als je niet naar de VS komt om je aan te sluiten bij een Hamas-demonstratie of om ons te vertellen dat Hamas gelijk heeft of om conflicten op onze campussen aan te wakkeren, rellen in onze straten te veroorzaken en onze universiteiten te vernielen”, aldus Rubio. De buitenlandminister benadrukte dat elke dag „duizenden en duizenden” mensen de VS zonder problemen binnenkomen.