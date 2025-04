Regering-Trump moet uitgezette man terughalen uit El Salvador

De regering had erkend dat de uitzetting van Kilmar Abrego Garcia een vergissing was, maar weigerde hem terug te halen. Daar zou geen wettelijke bevoegdheid voor zijn, luidde de uitleg. Abrego Garcia werd halverwege maart met andere vermeende bendeleden naar El Salvador gestuurd, ondanks een gerechtelijk bevel uit oktober 2019 dat hem bescherming biedt tegen uitzetting.

Abrego Garcia woont samen met zijn vrouw en 5-jarige zoon in de staat Maryland. Hij werd op 12 maart in zijn auto opgepakt door de immigratiedienst, toen zijn kind achterin zat. De dienst vroeg hem naar zijn banden met de bende MS-13. Abrego Garcia ontkende dat die bestonden.

De rechter wil dat Abrego Garcia voor 7 april wordt teruggebracht. Ze vroeg een advocaat van de regering naar de juridische bevoegdheid om de man te arresteren en vast te houden. De advocaat erkende dat hij niet uitgezet had moeten worden. Op de vraag waarom de man niet terug kan worden gehaald, zei de advocaat dat hij deze vraag aan de regering had gesteld, maar geen bevredigend antwoord had ontvangen.

De VS stuurden op 15 maart drie vliegtuigen met migranten naar El Salvador. Trump gebruikte een oorlogswet uit 1798 voor twee vluchten. Een rechter kijkt of dit in strijd was met een gerechtelijk bevel dat tijdelijk de uitzetting onder de oude wet blokkeert. De mensen op de derde vlucht, onder wie Abrego Garcia, werden op basis van andere regels uitgezet.