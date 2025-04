Amerikaanse defensieminister Hegseth bezoekt volgende week Panama

De defensieminister reist naar Panama af om deel te nemen aan een jaarlijkse veiligheidsconferentie van landen in Centraal-Amerika. Volgens een woordvoerder van het Pentagon houdt Hegseth op de conferentie bilaterale bijeenkomsten. Deze zijn bedoeld om „de partnerschappen met Panama en andere Centraal-Amerikaanse landen te versterken” en tot een „gedeelde visie voor een vredig en veilig westelijk halfrond” te komen. Het is niet bekend of het beheer van het Panamakanaal onderdeel uitmaakt van de gesprekken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaaldelijk gezegd dat hij het Panamakanaal wil terugnemen. De strategisch belangrijke waterweg werd begin vorige eeuw door de Verenigde Staten aangelegd. In 1999 werd het kanaal overgedragen aan Panama, maar volgens Trump heeft China feitelijk de controle.