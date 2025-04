Zelensky: akkoord over buitenlandse troepen binnen maand mogelijk

Volgens Zelensky komen nu wekelijks militaire werkgroepen bijeen om de plannen verder in detail te bespreken. Binnen Europa is er een coalitie van bereidwillige landen gevormd die Oekraïne tijdens een eventueel bestand met Rusland wil helpen beschermen. De landen overleggen over de inzet van een mogelijke ‘geruststellingsmacht’ of ‘garantiemacht’.

De Amerikanen praten met de Russen en de Oekraïners over een mogelijk bestand. Maar in Europa, waaronder in Kyiv zelf, bestaat argwaan of Moskou wel echt vrede wil.

Vrijdag nog vielen bij een Russische aanval op de Oekraïense stad Kryvy Rih minstens veertien doden, onder wie zes kinderen. Volgens Zelensky zijn deze en alle andere raketaanvallen een duidelijke blijk van de Russische onwil. „Er is maar één reden waarom dit doorgaat: Rusland wil geen staakt-het-vuren en dat zien we. De hele wereld ziet het”, schreef hij op X.