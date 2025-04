Vier ruimtetoeristen van SpaceX weer terug op aarde

Vrijdag rond 18.00 uur Nederlandse tijd landde de capsule met hulp van vier parachutes in de Stille Oceaan voor de kust van Californië. De vier toeristen zaten de afgelopen dagen in een zogeheten polaire baan om de aarde. Dat betekent dat ze over zowel de Noordpool als de Zuidpool vlogen. Het was de zesde volledig private ruimtemissie van het bedrijf van Elon Musk.