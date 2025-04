Vijf vergelijkingssites klagen Google aan voor 900 miljoen euro

De zaak draait om de vergelijkingsdienst Google Shopping, die het techbedrijf in 2002 lanceerde. Daarmee gaf Google zichzelf een gunstigere positie op de pagina met zoekresultaten dan concurrerende vergelijkingssites. Bovendien zagen die rivalen vaak hun posities op de resultatenpagina dalen en werden hun websites minder vaak bezocht. De Europese Commissie oordeelde in 2017 dat dit gedrag illegaal was en legde Google een boete op van 2,4 miljard euro.

Google verzette zich tegen die boete, maar de hoogste rechtbank van de EU oordeelde vorig jaar dat die terecht was. De geldstraf gold destijds als recordboete in de EU, maar later volgden nog hogere boetes voor Google om andere vormen van vermeend machtsmisbruik.

Volgens Simon Boersen, partner van advocatenkantoor Stek dat de vergelijkingssites bijstaat, behoren de Duitse vergelijkingssite PreisRoboter, de Portugese site KuantoKusta en de Britse site Furnish.co.uk tot de vijf partijen die een schadevergoeding eisen van Google. De twee andere benadeelde partijen komen ook uit het buitenland, maar blijven anoniem.

De claim is volgens advocaat Ruben Elkerbout van Geradin Partners, die de vergelijkingssites ook bijstaat, de eerste Google Shopping-rechtszaak in Nederland die is ingediend met een „zeer uitvoerig schaderapport” van economisch adviesbureau CRA. Er komen volgens hem nog andere zaken aan tegen grote techbedrijven. „Kleine private partijen durven nu meer achter de grote techconcerns aan te gaan.”