AEX sluit ruim 4 procent lager door zorgen over handelsoorlog

De hoofdgraadmeter met de 25 meest verhandelde fondsen op het Damrak sloot op 841,29 punten. Alle bedrijven in de AEX verloren aan waarde. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste verliezer met een min van bijna 9 procent. Ook de banken ING en ABN AMRO zaten bij de grootste verliezers met minnen tot bijna 8 procent.

De vrees is dat wereldwijde handel steeds moeilijker wordt als landen elkaar bestoken met steeds hogere importheffingen. Omdat nationale economieën de afgelopen jaren steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt kan dat de groei vertragen of zelfs krimp veroorzaken. Daarnaast is er veel onzekerheid over nieuwe handelsmaatregelen die de VS en andere landen kunnen nemen, wat drukt op het vertrouwen van beleggers.

De MidKap, met middelgrote fondsen, leed een nog groter verlies van 5,3 procent op 781,63 punten. Hier was investeringsmaatschappij CVC de grootste verliezer met een min van bijna 11 procent.

Ook elders in Europa was het een dieprode dag. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leden verliezen tot 4,3 procent. Op Wall Street stond de breed samengestelde S&P 500 tussentijds 4 procent lager.

„De markt bloedt en er komt duidelijk meer pijn aan, aangezien deze escalerende handelsoorlog de VS een recessie induwt”, zei Luca Paolini, hoofd strategie bij vermogensbeheerder Pictet Asset Management tegen Bloomberg.

Door de zorgen over een wereldwijde recessie staan ook de olieprijzen onder druk. Na fors terreinverlies een dag eerder zakte de prijs voor een vat Amerikaanse olie 7,3 procent tot 62,03 dollar. Brentolie werd 6,6 procent minder waard en kostte 65,49 dollar per vat.

De dollar won na een forse daling op woensdag wel weer wat aan waarde ten opzichte van de euro. Een euro was 1,0997 dollar waard.