NAVO-chef Rutte komt deze maand met voorstel nieuwe budgetnorm

De meeste NAVO-landen zijn het erover eens dat de elf jaar geleden gemaakte afspraak om 2 procent van de grootte van hun economie aan defensie te besteden niet meer voldoet. Net nu de meesten dat percentage met hangen en wurgen eindelijk hebben bereikt, is meer geld nodig om bijvoorbeeld de dreiging van Rusland te kunnen afweren. De veruit belangrijkste lidstaat, de Verenigde Staten, wil de norm naar 5 procent opschroeven. Rutte houdt het tot dusver bij „aanzienlijk meer dan 3 procent”.

De NAVO-chef schetst volgens buitenlandminister Caspar Veldkamp later deze maand hoeveel het kost om de verdediging van de alliantie weer op peil te krijgen. Rutte zal volgens ingewijden ook voorstellen hoeveel jaar de lidstaten daarvoor zouden kunnen nemen en of ze bijvoorbeeld tussendoelen afspreken. Het mag in ieder geval niet weer tien jaar duren, zoals bij de afgesproken 2 procent, klinkt het bij menig lidstaat.

NAVO-landen als Canada, Spanje, Italië en België moeten echter van zover komen dat ze de vele miljarden euro’s voor een hoog nieuw streefdoel nauwelijks kunnen opbrengen. Sommige landen zoeken daarom naar uitgaven die ze voortaan ook zouden kunnen bestempelen als defensiebestedingen; zoals een nieuwe snelweg waarover ook tanks sneller oostwaarts kunnen rijden of cyberbeveiliging die ook tegen Russische hackers beschermt.

Maar de regels worden niet verwaterd, stelt Rutte.