Bruins: NTR verdwijnt bij hervorming publieke omroep

Het is de bedoeling dat de redacties en medewerkers van de NTR gewoon hun werk kunnen blijven doen na de hervorming. Of programma’s als het Sinterklaasjournaal en Nieuwsuur in dezelfde vorm blijven bestaan, is volgens Bruins aan de nog op te richten omroephuizen. Hij zegt dat de politiek niet bepaalt wat wordt uitgezonden. Het is volgens de minister de bedoeling dat onafhankelijke journalistiek blijft bestaan, maar hoe is dus aan de omroephuizen.