Schoof: Faber zal zich maximaal moeten inzetten voor asielwetten

Een groot deel van de oppositie steunde woensdag een motie van wantrouwen tegen Faber. Sommige van die partijen, zoals het CDA of de ChristenUnie, heeft de PVV-minister mogelijk in de Eerste Kamer nodig om haar wetten aan een meerderheid te helpen. „Er is een politieke werkelijkheid die vereist dat we zorgen dat we een goede verstandhouding hebben in de Eerste Kamer”, zei Schoof.

Eerder op vrijdag liet Faber nog niet blijken dat ze toenadering tot de oppositie zoekt. „Weet u, ik ben nog steeds positief, want de wetsvoorstellen die er liggen zijn goed, en die wetsvoorstellen zijn goed voor Nederland.”

Op de suggestie dat dat niets zegt over steun van de oppositie, antwoordde Faber: „Dat denk ik juist wel, want ik leg daar goede wetsvoorstellen neer. Die wetsvoorstellen zijn goed voor Nederland, en ik ga ervan uit dat ze allemaal voor het belang van Nederland zitten.”

Schoof: „Als deze asielwetten niet worden aangenomen, hebben we in Nederland wat mij betreft een probleem.” De premier wil het optreden van de asielminister „niet recenseren”.