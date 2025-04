Bert Huisjes wordt onderzoeksverslaggever bij De Telegraaf

Huisjes vertrok in oktober bij WNL na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. De raad van toezicht (rvt) van de omroep besloot op basis van het - niet openbaar gemaakte - rapport dat Huisjes kon aanblijven als bestuurder. Dat leidde tot veel weerstand bij medewerkers van de omroep, waarna de rvt de beslissing terugdraaide en Huisjes vertrok. Hij was sinds 2011 hoofdredacteur van de omroep en werd een jaar later bestuurder.

Ullah laat weten dat de situatie tijdens het sollicitatiegesprek rond Huisjes bij WNL wel aan bod is gekomen, maar weidt daar verder niet over uit. „In iedere reguliere sollicitatieprocedure is ervaring en achtergrond van de sollicitant onderwerp van gesprek, dus ook bij het invullen van deze vacature voor een onderzoeksjournalist.”