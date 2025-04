Vrijdagmiddagspits verloopt druk, mede door ongevallen

Op onder meer de wegen in Noord-Brabant en Gelderland is het druk, en ook op de wegen vanuit België is wat meer verkeer dan normaal, aldus een woordvoerder van de ANWB. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat veel Belgen vrijdag al vakantie krijgen. Bovendien zijn er volgens de ANWB „behoorlijk wat ongelukken en pechgevallen” die tot veel oponthoud leiden. Daarvan is in het westen en zuiden veel te merken.

In het zuiden is de A73 bij Roermond in de richting van Venlo dicht na een ongeval met meerdere voertuigen, waaronder drie vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht tot 20.00 uur bezig te zijn met de afhandeling ervan. Weggebruikers vanuit het zuiden richting Venlo kunnen omrijden via de A2 en A67.