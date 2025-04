Schoof vond het ‘geen fraaie week’

VVD-vicepremier Sophie Hermans uitte zich vrijdagochtend in soortgelijke woorden. Zij baalde van het „Haagse gedoe”. „En dat verwijt ik niemand in de Tweede Kamer. Dat is gebeurd door iets wat in het kabinet gebeurd is.”

Schoof zei op zijn persconferentie dat de ministerraad „constructief heeft gekeken” naar wat er is gebeurd afgelopen week. „We zijn er weer uit gekomen.” Ook vindt hij het belangrijk dat er volgens hem weer eenheid van kabinetsbeleid is.

In het debat klonk grote ergernis dat er grotere problemen spelen, maar dat de Kamer het telkens moet hebben over het gedrag van Faber. De premier begrijpt dat: „Een deel van Nederland heeft zich vast wanhopig afgevraagd waar we deze week mee bezig zijn geweest. Maar het ging wel ergens over. Het gaat over waardering voor vrijwilligers.”