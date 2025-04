Schoof wil geen ‘reactie op reactie’ met handelstarieven

De handelstarieven tegen de hele wereld die de Amerikaanse president Donald Trump deze week heeft aangekondigd, zijn volgens Schoof „zeer zorgelijk” en zullen grote gevolgen hebben. „Het veroorzaakt onzekerheid, raakt de economische groei en zet banen op het spel. Ook in Nederland zullen bedrijven en consumenten de prijs betalen.”

Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) zei eerder op vrijdag dat Nederland als kleine en open economie relatief kwetsbaar is voor zulke schokken. „Verschillende landen hebben verschillende nationale prioriteiten”, zei Schoof over de Europese reactie op de Amerikaanse importtarieven. Het gesprek daarover wil hij in eerste instantie in Europa voeren, „zonder dat we in de media al onze prioriteiten prijsgeven”.

Schoof kan nog niet zeggen wat de heffingen van Trump betekenen voor de voorjaarsnota, waar politiek Den Haag de komende weken over onderhandelt. Pas later wordt duidelijk wat de hogere tarieven betekenen voor de Nederlandse economie. Wel maant hij tot voorzichtigheid bij het vaststellen van de begroting, zodat niet later alsnog bezuinigd moet worden.