Uitstoot Tata Steel moet snel lager, anders dreigen boetes

De toezichthouder namens de provincie Noord-Holland legde de staalproducent in december twee zogeheten lasten onder dwangsom op, van ruim 17 miljoen en bijna 10 miljoen euro. Tata kreeg toen acht weken de tijd om de uitstoot van onder meer zware metalen en kankerverwekkende PAK’s van de kooksgasfabrieken (KGF) 1 en 2 fors omlaag te brengen. De overschrijdingen bedroegen volgens metingen vijf tot twintig keer de norm.

Tata noemde het destijds „volstrekt onrealistisch en onmogelijk” de uitstoot zo snel te verminderen en trok de metingen in twijfel. Het staalbedrijf kondigde een gang naar de rechter aan, maar trok die zaak deze week in. „We hebben diverse keren gemerkt dat juridificering van zaken niet helpt. We willen veel meer met de OD om tafel om eruit te komen”, licht een woordvoerder van Tata toe.

De omgevingsdienst wil dat het bedrijf nu „op korte termijn” aan de normen voldoet. Daarna gaat de dienst metingen verrichten. De resultaten kunnen een aantal maanden op zich laten wachten, aldus een woordvoerder van de omgevingsdienst. Als blijkt dat er nog steeds overtredingen zijn, kan in eerste instantie de helft van de dwangsom worden opgeëist.

De omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren vaker dwangsommen opgelegd aan Tata. OD NZKG gaf het bedrijf in december ook de opdracht binnen zes weken een plan van aanpak in te dienen om te zorgen dat de sterk verouderde KGF 2 aan de eisen voldoet. In een rechtszaak hierover in februari gaf de voorzieningenrechter beide partijen de opdracht hierover nadere afspraken te maken. De omgevingsdienst gaf het bedrijf een jaar voor de uitvoering, anders kan de vergunning worden ingetrokken.