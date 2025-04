Brandweer: wisselende begroeiing beperkt gevolgen natuurbranden

Branden worden steeds intenser en daardoor zijn strategieën als alleen de brand met water bestrijden niet altijd meer effectief, vertelt Kok. Dat zag hij donderdag ook bij de grote natuurbrand in Ede. Die breidde zich onder meer door droogte en vliegvuur „verschrikkelijk snel” uit. Door de wind veroorzaakten brandende deeltjes 250 meter verderop nieuwe branden. „We moeten dus investeren in andere manieren om dit beheersbaar te krijgen.”

Wisselende vegetatie, met planten en bomen die kort of lang vocht vasthouden, kan volgens de expert een natuurlijke vuurstopper zijn. Geleerd van andere landen heeft Nederland nu ook specialisten die bij grote branden een aangrenzend stuk natuur gecontroleerd laten uitbranden. Dat stopt daarna de grotere vlammen, aldus Kok.

Het niveau dat het risico op een natuurbrand aangeeft, is eerder deze week in het hele land opgeschroefd. Met deze hoogste ‘fase 2’ vragen veiligheidsregio’s om extra alert te zijn. Dat gebeurde al voor de grote natuurbrand bij Ede, want men zag problemen aankomen. „De langdurende droogte en weersomstandigheden als stevige wind, zijn geen goede combinatie”, aldus Kok. Naast het publiek waarschuwen biedt fase 2 gemeenten de mogelijkheid lokaal maatregelen te nemen, zoals een stookverbod opleggen.

Van alle vijfentwintig veiligheidsregio’s in het land werken slechts enkele niet met de risicofases. Zo is er in Amsterdam-Amstelland niet zoveel natuurgebied. Dat geldt ook voor Zuid-Holland Zuid, aldus een woordvoerder. „Op de Biesbosch na, maar die is omringd met water.”