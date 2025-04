LTO: boeren op het hakblok met stikstofaanpak Zuid-Holland

„Zuid-Holland heeft de haven, veel wegen en er moeten veel woningen komen. Het voelt heel erg alsof de landbouw het maar moet oplossen”, aldus Verhorst. „Boeren komen op het hakblok te liggen ten behoeve van andere sectoren.”

De provincie sprak in de afgelopen weken met ruim vijftig partijen, waaronder LTO, over eigen maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen en de natuur te herstellen. Volgens Verhorst is hij toen „op hoofdlijnen” geïnformeerd over de plannen. „Maar ik ben heel onaangenaam verrast door het uiteindelijke plan. De provincie loopt vooruit op de landelijke maatregelen die eraan komen. Het voelt als een paniekreactie omdat andere sectoren op slot zitten.”

Zuid-Holland wil een ammoniakplafond voor melkveehouders instellen, overgangszones maken rond sommige Natura 2000-gebieden en een financiële regeling opzetten voor boeren die willen stoppen. Ook zorgt de provincie met ‘strategisch grondbeleid’ dat bedrijven kunnen verplaatsen of extensiveren (meer grond per dier).

„Ze weten heel goed dat bufferzones een heel gevoelig onderwerp zijn in de land- en tuinbouw”, zegt Verhorst. „En wij vinden dat stikstofruimte die vrijkomt bij stoppers niet ingenomen moet worden, maar naar bijvoorbeeld PAS-melders moet gaan.” De frustratie bij boeren is groot, aldus Verhorst. „Dit doorkruist de gebiedsprocessen waar we mee bezig zijn. Sommige boeren zeggen nu: ik doe even niet meer mee.”