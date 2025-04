Verkoopgolf op Wall Street houdt aan na vergeldingsactie China

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 2,9 procent lager op 39.380 punten. De brede S&P 500-index zakte 3,3 procent tot 5218 punten en techbeurs Nasdaq leverde 3,7 procent in tot 15.941 punten. De Amerikaanse beursgraadmeters zakten donderdag al tot 6 procent en leden daarmee de grootste verliezen sinds 2020.

Beleggers vrezen dat een wereldwijde handelsoorlog de internationale handel zal ontwrichten. Ook de Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarschuwde dat de importheffingen dit jaar kunnen leiden tot een krimp van de wereldhandel en verklaarde zich „ernstig zorgen” te maken. De WTO is bang dat andere landen met vergeldingsmaatregelen komen waarop Trump weer zou kunnen reageren. Zo’n scenario zou tot verdere dalingen van de wereldhandel kunnen leiden.

Net als in Europa gingen de grote banken opnieuw hard omlaag door de zorgen dat de handelsoorlog de wereldwijde economie zal schaden. JPMorgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs zakten tot bijna 7 procent.

De Chinese webwinkels Alibaba en JD.com zakten in New York elk zo’n 10 procent. Ook techconcerns als Apple, Qualcomm en Nvidia, die veel zaken doen met China en veel van hun producten in dat land laten maken, kregen opnieuw rake klappen en verloren tot bijna 5 procent. Apple, dat veel iPhones in China laat maken, verloor donderdag al ruim 9 procent. Tesla, dat veel van zijn elektrische auto’s in China bouwt, zakte nu ook 5 procent.

De olieprijzen gingen opnieuw hard omlaag, door de vrees dat de vraag naar olie flink afneemt bij een wereldwijde handelsoorlog. Een vat Amerikaanse olie werd 8 procent goedkoper op 61,60 dollar per vat en brentolie zakte 7,2 procent tot 65,08 dollar per vat. Donderdag werd olie al rond de 7 procent goedkoper.