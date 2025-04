Banengroei in VS versnelt, ook licht hogere werkloosheid

In februari steeg het aantal banen nog met 117.000. De stijging in maart was veel sterker dan economen in doorsnee hadden verwacht.

Onder andere in de zorg, transportsector en detailhandel kwamen er banen bij. Bij de federale overheid, waar een team van Trumps topadviseur Elon Musk massaontslagen doorvoert, daalde de werkgelegenheid.

De werkloosheid kwam uit op 4,2 procent. Een maand eerder was nog 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Het Witte Huis legde in een persbericht een verband tussen de banengroei en de pogingen van president Donald Trump om via importheffingen meer productie naar de Verenigde Staten te halen. In maart gingen al importheffingen tegen Mexico en Canada in. Maar economen waarschuwen dat nadelige economische effecten van de heffingen, waarvoor beleggers op de aandelenmarkten vrezen, zich pas de komende maanden echt doen voelen.

In Canada lijkt de onzekerheid rond het handelsconflict met de VS al te drukken op de arbeidsmarkt. Voor het eerst in meer dan drie jaar daalde het aantal banen in dat land, met 32.600. De werkloosheid steeg van 6,6 procent in februari naar 6,7 procent in maart.