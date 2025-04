Na nooddijk ook nooddam bij Valkenburgse Meer na inzakken oever

Die tijdelijke dam wordt aangelegd aan de noordkant van de plas, die is aangesloten op een zijtak van de Oude Rijn. Dinsdag zakte aan de zuidzijde ongeveer 200 meter van de oever in het water. Heel wat bomen en een voetpad verdwenen daardoor in het water. Er vielen geen gewonden. Het Valkenburgse Meer is ontstaan door zandwinning en wordt hiervoor nog steeds gebruikt.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft woensdag met grote zandzakken een nooddijk aangelegd achter de beschadigde oever van het Valkenburgse Meer, om de achtergelegen polder te beschermen bij een mogelijke overstroming. Die dijk werd een dag later nog eens verlengd en versterkt. De oever is nog steeds niet helemaal stabiel. „Er vallen nog steeds brokjes af en er zitten scheuren in de bodem”, aldus een woordvoerster. Daarom blijven de inspecties doorgaan, ook ’s nachts en komend weekend.

Het waterschap, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk verwachten volgende week te horen wat de oorzaak is van het inzakken van de oever. Dan wordt misschien ook meer duidelijk over de aansprakelijkheid.