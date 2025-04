Beljaarts koestert ‘jarenlange’ handelsrelatie met VS

Economieminister Dirk Beljaarts roept Nederlandse bedrijven op „het hoofd koel te houden” nu de gevreesde handelsoorlog met de Verenigde Staten echt is losgebarsten. „Wij doen al honderden jaren zaken met de VS” zei Beljaarts na afloop van de wekelijkse ministerraad. „Het is een enorm belangrijke handelspartner. Ik vind dat we die jarenlange band moeten koesteren.”