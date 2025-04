Man uit Nieuwegein (25) vast op verdenking terrorisme

De verdachte zou aanhanger zijn van rechts-extremistisch gedachtegoed en zichzelf zien als onderdeel van de strijd, aldus het OM. Ook had hij mogelijk een vuurwapen in zijn bezit en zou hij gewelddadige bedoelingen hebben uitgesproken. Naar aanleiding van de informatie van de AIVD werd een onderzoek naar de man gestart.

Bij een doorzoeking van zijn huis zijn telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen. Dat kunnen bijvoorbeeld computers, tablets of harde schijven zijn. Ook nam de politie twee onklaar gemaakte, historische vuurwapens en een tweesnijdend bajonet in beslag.