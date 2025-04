Tuinman betreurt hoeveel natuur is afgebrand bij oefening Ede

Staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie betreurt hoeveel natuurgebied is afgebrand bij de heidebrand in Ede. Volgens de gemeente Ede is 130 hectare heidegebied afgebrand. De brand ontstond doordat een rookgranaat tijdens een oefening van Defensie in een bosje werd gegooid. Het heidegebied is enorm droog, doordat het al weken niet of nauwelijks heeft geregend. De BBB-bewindsman zegt dat wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en of extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn.