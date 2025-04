Vaticaans diplomaat belt met buitenlandminister Rusland

Ze spraken ook over initiatieven om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te staken of te stoppen. De twee hadden het ook over de positie van de rooms-katholieken in Rusland.

Het Vaticaan spant zich op verzoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky diplomatiek in om Oekraïners die in Rusland of bezet Oekraïne gevangen zitten, vrij te krijgen.

Op initiatief van de VS hebben Kyiv en Moskou recent beloofd elkaars energiefaciliteiten niet meer aan te vallen. Dit zou een stap moeten zijn in de richting van een wapenstilstand. Beide partijen beschuldigen elkaar ervan door te gaan met aanvallen op de energiesector.

Het Vaticaan heeft eerder vergeefse pogingen gedaan te bemiddelen in de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2023 met de benoeming van een speciale vredesgezant, kardinaal Matteo Zuppi. Paus Franciscus ontving in oktober afgelopen jaar nog de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het was de derde keer dat de president van Oekraïne bij de paus op bezoek kwam.