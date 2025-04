Zuid-Holland praat met experts over uitbreiding Maasvlakte op zee

Verantwoordelijk gedeputeerde Arne Weverling heeft nu voor 26 mei de ‘Conferentie Zeewaarts’ gepland. Experts uit verschillende hoeken praten dan op het provinciehuis over „nut en noodzaak” en de voor- en nadelen van uitbreiding van de Maasvlakte. „We willen dat Rotterdam een wereldhaven blijft, daarom is het goed om een discussie over zeewaartse uitbreiding te voeren”, zei Weverling eerder al.

Vanaf 2030 dreigt een gebrek aan ruimte in de haven te ontstaan. Het Rijk, de provincie, gemeente Rotterdam en het havenbedrijf hebben daarom afgesproken de mogelijkheden van zeewaartse uitbreiding te onderzoeken. Alle betrokken partijen, de zogeheten NOVEX-partners, presenteerden deze week hun ontwikkelingsplannen voor de haven. Onderdeel hiervan zijn een onderzoek naar het ruimtegebrek en een technische verkenning van uitbreiding op zee.

De partijen kijken ook wat dit zou betekenen voor onder meer stikstofdepositie, de benodigde natuurcompensatie, impact op de visserij en de beschikbaarheid van zand. Volgens minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) is namelijk ook al heel veel zand nodig om de kust en dijken te versterken. „Een kustuitbreiding vergroot, door de aanleg en aanvullend onderhoud, de druk op onze strategische zandvoorraad.”

Het haven- en industriegebied rond Rotterdam is al twee keer uitgebreid op zee. Via opspuiting van zand ontstonden de Eerste en Tweede Maasvlakte.

Zuid-Holland, Rotterdam en het havenbedrijf sloegen onlangs alarm. Volgens hen is de toekomst van de haven als „motor van de Nederlandse economie” in gevaar. Door de hoge energieprijzen en vastgelopen vergunningverlening, als gevolg van de stikstofcrisis, sluiten steeds meer bedrijven hun fabrieken in de haven.