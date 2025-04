AEX-index zakt bijna 3 procent na vergeldingsactie China

De AEX noteerde rond 13.10 uur 3,4 procent lager op 847,66 punten en viel daarmee terug naar het niveau van begin maart vorig jaar. Een dag eerder kelderde de index al 2,7 procent, na de nieuwe tariefronde van Trump. De MidKap verloor 0,7 procent tot 819,84 punten. Ook de andere Europese beurzen gingen opnieuw hard omlaag, na de verliezen van tot ruim 3 procent op donderdag. De DAX in Frankfurt kelderde bijna 5 procent en de beurs in Parijs zakte dik 4 procent. Londen verloor bijna 4 procent en de beurzen in Madrid en Milaan raakten zelfs 6,1 en 7,4 procent kwijt.

Ook Wall Street lijkt opnieuw fors lager te gaan openen. De beursgraadmeters in New York leden donderdag met minnen tot 6 procent al de grootste verliezen sinds 2020.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het rood. Staalconcern ArcelorMittal, dat erg gevoelig is voor importtarieven, kelderde maar liefst bijna 10 procent. Ook de banken ABN AMRO en ING gingen hard omlaag met minnen van ruim 8 procent. Verzekeraar Aegon daalde 9,7 procent en de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML leverden tot 7,7 procent in.

Shell zakte bijna 6 procent, door een aanhoudende forse daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 6,5 procent in prijs tot 62,58 dollar. Brentolie werd 6,1 procent goedkoper op 65,84 dollar per vat. Donderdag daalden de olieprijzen al rond de 7 procent.