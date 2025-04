Madlener: uitdagingen rond rivieren zijn veranderd

Donderdag presenteerde Madlener de opvolger van Ruimte voor de Rivier. Dat jarenlange plan gaf rivieren letterlijk meer ruimte om overstromingen tegen te gaan. Maar naast hevigere neerslag zijn er ook langere periodes van droogte. In combinatie met uitslijtende rivieren kan dat gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van zoetwater.

„De rivierbodem wordt steeds dieper”, legde Madlener uit. „Dan zou je zeggen: dat is een goed teken. Maar dat is het niet, want daardoor ontstaat er ook meer afvoer van grondwater. Waardoor er meer verdroging is. En onze sluizen hebben een soort drempel, die wordt steeds hoger. Dat hindert de scheepvaart.”

Het is in Nederland bovendien veel drukker geworden, voegde Madlener toe. „Achttien miljoen mensen, die hebben allemaal ruimte nodig. En dat betekent ook een enorme verandering van ons landschap.”

„Tijden veranderen”, aldus de PVV-minister. Hij wilde niet zeggen dat bij de eerdere ingrepen rond de rivieren verkeerde keuzes zijn gemaakt. „Ik denk dat we beter vooruit kunnen kijken hoe we ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.”

In het donderdag gepresenteerde plan staat dat de slijtage van rivieren moet worden gestopt en dat de rivierbodem op sommige plekken moet worden opgehoogd. Naar plannen om de waterafvoer en -opslag te verbeteren wordt nog onderzoek gedaan.