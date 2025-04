300 kilo ketamine gevonden bij grenscontrole in Overijssel

In een kleine vrachtwagen is eerder deze week bij een grenscontrole op de A1 bij het Overijsselse De Lutte zo’n 300 kilo vermoedelijke ketamine gevonden. De geschatte verkoopprijs is ongeveer 8 miljoen euro, aldus de politie. Een 41-jarige man uit Oekraïne is aangehouden voor het vervoeren van verdovende middelen.