Hof legt hoofdverdachte 26,5 jaar op voor afpersen bedrijf Hedel

De 40-jarige Ali G. uit Bussum, die de uitspraak van het hoger beroep via een videoverbinding bijwoonde, is volgens het hof de drijvende kracht geweest bij het afpersen en bedreigen van de directie van de fruitimporteur en de aanslagen op woningen van de medewerkers.

Na de vondst van 400 kilo cocaïne tussen de bananen in mei 2019 ontving het bedrijf vele bedreigende sms-berichten waarin de verdachte grote sommen geld eiste. In het najaar van 2020 en in 2021 volgden daadwerkelijk aanslagen met vuurwerkbommen op woningen en werden woningen beschoten. Een woonboerderij brandde volledig af. Het gaat in totaal om vijftien aanslagen.

De rechtbank veroordeelde G. in september 2022 tot een gevangenisstraf van negentien jaar en tien maanden. Anders dan de rechtbank oordeelde het hof dat bij een aantal aanslagen sprake was van een poging tot moord, daarom is de opgelegde celstraf hoger.

G.’s halfbroer Yassine A. kreeg een celstraf van tien jaar opgelegd, gelijk aan de eis. „Hij liet het vuile werk opknappen door uitvoerders en zorgde ervoor dat hij zelf buiten beeld bleef”, aldus het hof. In hun ouderlijk huis werd een lijst van medewerkers van het fruitbedrijf gevonden, met daarop aantekeningen van G. Door een blunder van het OM belandde die lijst in het strafdossier, waardoor G. de beschikking kreeg over adressen waar hij aanslagen kon plegen om de druk op te voeren.

„Voor de familie De Groot en de regio Bommelerwaard hebben de aanslagen gezorgd voor veel angst bij een grote groep mensen. Iedereen op de personeelslijst was een potentieel doelwit van een volgende aanslag. Die angst werd ook versterkt doordat er steeds meer schade werd veroorzaakt”, aldus het hof.

Bij het hoger beroep waren in totaal twaalf verdachten betrokken. Het hof heeft de overige mannen straffen van twee tot tien jaar opgelegd voor hun bijdrage aan de aanslagen. Een verdachte werd vrijgesproken.