Hermans baalt van week vol ‘Haags gedoe’ over lintjes

„We zijn weer een hele week met Den Haag bezig geweest”, verzucht Hermans. „En dat verwijt ik niemand in de Tweede Kamer. Dat is gebeurd door iets wat in het kabinet gebeurd is.” Zij wil het gedrag van Faber niet „recenseren”, maar wijst „in algemene zin” wel op de „voorbeeldrol” die bewindspersonen hebben. „Iedereen heeft daarin natuurlijk wel zijn eigen stijl, maar dan nog, je hebt daar een verantwoordelijkheid in.”

Hermans hamert op het belang van „goed contact” en samenwerking met alle partijen in de Tweede en Eerste Kamer. De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft geen meerderheid in de senaat. Het kabinet is daar dus afhankelijk van steun vanuit de oppositie om wetsvoorstellen aangenomen te krijgen. „Daar is altijd werk voor nodig”, waarschuwt Hermans, en dat geldt ook voor het strenge asielbeleid dat Faber wil voeren.