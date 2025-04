Artsenfederatie KNMG wil snelle invoering vuurwerkverbod

De KNMG en andere medische organisaties roepen al jaren op tot een vuurwerkverbod. „De maatschappelijke en gezondheidsschade is te groot om te negeren”, meldt KNMG-voorzitter Jurriaan Penders in een verklaring.

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het verbod, nu ook de coalitiepartijen VVD en NSC de maatregelen steunen. Sommige partijen stellen wel voorwaarden. Zo willen ChristenUnie en VVD dat er uitzonderingen komen, zodat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. Ook wil de VVD dat vuurwerkverkopers worden gecompenseerd en dat er een plan komt om te handhaven op illegaal vuurwerk. Staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) zei donderdag dat hij minstens 1,5 jaar nodig heeft om de plannen zo in te richten dat hij aan de wensen tegemoetkomt.

GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren, die in de Kamer het verbod hebben voorgesteld, hopen dat dit nog voor de komende jaarwisseling ingaat. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hoopt daarop.