VN: geweld Myanmar ging door na beving, hulpverleners gehinderd

In Myanmar woedt een burgeroorlog. Een deel van de strijdende partijen in het land zei vlak na de dodelijke aardbeving vorige week al een bestand te willen, maar de krijgsmacht ging daar aanvankelijk niet op in. Woensdag kwam er toch een staakt-het-vuren, maar volgens de VN wordt ook dat niet goed nageleefd.

„Ik dring erop aan dat alle militaire operaties worden gestaakt en de focus komt te liggen bij de hulpverlening voor hen die door de beving getroffen zijn, en ook dat humanitaire organisaties die klaarstaan om te helpen onbeperkte toegang krijgen”, zegt mensenrechtencoördinator Volker Türk.

Volgens de VN krijgen hulpverleners „in bepaalde gebieden” toegang, maar elders moeten de bewoners zichzelf redden. De krijgsmacht zou zelfs jonge lokale helpers „gedwongen gerekruteerd” hebben. Intussen is communicatie beperkt, waardoor er nog veel onduidelijkheid is over de gevolgen voor de inwoners.

„Het volk van Myanmar heeft genoeg geleden. Het antwoord op deze vreselijke ramp moet wegen openen richting een allesomvattende oplossing die democratie en mensenrechten ondersteunt”, zegt Türk.

Vorige week vrijdag werd Myanmar getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. Het officiële dodental staat op 3100. Ook honderden kilometers van het epicentrum vielen doden.