Keijzer begrijpt protest tegen azc, ‘maar gedraag je een beetje’

Bestuurders van gemeenten die kampen met gewelddadige protesten, wijzen naar verschillende wetten van het kabinet als oorzaak voor de onvrede. Het kabinet wil de spreidingswet, waardoor gemeenten gedwongen asielzoekers moeten opvangen, intrekken. Ook vervalt de voorrang op huisvesting voor asielzoekers die mogen blijven. Bewoners verwachten dat azc’s hierdoor niet meer nodig zijn, en verzetten zich tegen de komst ervan.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak donderdag via de NOS nog uit een verband te zien tussen het Haagse asielbeleid en de hevige protesten rond azc’s. Vooral de discussie over de spreidingswet zou dit aanwakkeren. „Je ziet nu dat er meer geprotesteerd wordt en dat gemeenteraden onder druk zeggen: ‘wacht maar even met een azc’. Dat is ongewenst, want het probleem wordt er alleen maar groter door”, zei voorzitter van de adviescommissie asiel en migratie van de VNG, Mark Boumans.

Keijzer vindt geweld „onacceptabel”. „Maar we hebben gewoon de plekken niet meer om al deze mensen te huisvesten.”

Jaarlijks gaat minder dan 10 procent van de sociale huurwoningen naar statushouders.