Brekelmans na natuurbrand: risico’s nooit helemaal uit te sluiten

Defensie bevestigde eerder al dat er gewerkt werd met „pyrotechnische middelen”, en dat dit de brand heeft veroorzaakt. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd en of de juiste procedures zijn gevolgd, aldus Brekelmans. Ook kijkt Defensie wat er in het vervolg anders kan worden gedaan om brandrisico’s te verkleinen. „Je wil dit soort branden voorkomen.”

Het incident is geen reden om voorlopig te stoppen met oefeningen, benadrukte Brekelmans. „We moeten ook trainen en geoefend zijn, gezien de dreiging die op ons afkomt.”