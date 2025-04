Chocoladebedrijven VS mogelijk hard geraakt door heffingen Trump

Levensmiddelenproducent Conagra Brands, verkoper van onder meer cake- en browniemixen, zegt dat de heffingen mogelijk cacao raken en daarmee ook het bedrijf. Mondelēz en branchegenoot Hershey reageerden niet op vragen van persbureau Bloomberg.

De chocoladebranche had het al moeilijk doordat de cacaoprijs in december steeg tot recordhoogte. Dat kwam vooral door zwakke oogsten in Ivoorkust en Ghana na zware regenval. De nieuwe heffingen worden waarschijnlijk doorberekend aan Amerikaanse consumenten, verwacht Jonathan Parkman, hoofd landbouwverkoop bij de financiële dienstverlener Marex Group. „Het is enorm problematisch.”

Analist Ignacio Canals Polo bij Bloomberg Intelligence denkt dit ook. „Je legt nog meer druk op Amerikaanse chocoladeconsumenten, wat de negatieve verwachtingen voor de verkoopvolumes van sommige bedrijven alleen maar versterkt.”

Ivoorkust, waar bijna 40 procent van alle cacao ter wereld vandaan komt, heeft een importheffing van 21 procent gekregen. Trump legde daarnaast heffingen op aan andere grote cacaolanden als Ghana en Nigeria. Ook landen die cacao verwerken, zoals Indonesië (32 procent) en Maleisië (24 procent) zijn getroffen.

De cacaoprijs op de grondstoffenmarkt in Londen lag donderdag lager dan die in New York. De prijs voor levering in mei kostte in Londen ruim 500 dollar per ton minder dan in New York.