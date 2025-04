Limburg begint in mei met gratis ov buiten de spits voor minima

De provincie Limburg begint in mei in een aantal gemeenten met het aanbieden van gratis openbaar vervoer in de daluren voor mensen met een minimuminkomen. Bijstandsgerechtigden in de zes grootste Limburgse gemeenten en Nederweert krijgen een brief waarmee zij zich kunnen aanmelden voor een ov-chipkaart. Die geeft recht op gratis vervoer buiten de spits in Limburgse bussen en treinen van Arriva.